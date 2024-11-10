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Вышел русский трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» — премьера 14 февраля

Вышел русский трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» — премьера 14 февраля
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Вышел дублированный трейлер фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» с профессиональной русской озвучкой. В ролике показали несколько напряжённых перестрелок и момент обращения в красного Халка.

Видео доступно на YouTube-канале Kinoman. Права на видео принадлежат Marvel Entertainment.

«Дивный новый мир» станет мягкой перезагрузкой серии фильмов о Капитане Америка. Роль главного представителя Мстителей досталась Сэму Уилсону — теперь перед ним стоит задача защитить весь мир от новой напасти. В этом деле ему поможет президент США Таддеус «Громовержец» Росс, которого сыграл знаменитый Харрисон Форд. По сюжету его персонаж сможет превращаться в красного Халка.

Премьера фильма «Капитан Америка: Дивный новый мир» состоится 14 февраля 2025 года.

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