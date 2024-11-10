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Стоимость PS5 Pro не оказывает негативного влияния на продажи

Стоимость PS5 Pro не оказывает негативного влияния на продажи
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7 ноября во всём мире поступила в продажу PS5 Pro по рекомендуемой цене в $ 699. После объявления стоимости консоли многие геймеры стали заявлять, что она чересчур высока.

Теперь спекуляции насчёт цены PS5 Pro прокомментировал финансовый директор Sony Хироки Тотоки. По словам руководителя, основная аудитория новой версии консоли — хардкорные игроки. Поэтому такая стоимость не оказывает негативного влияния на продажи.

Аудитория данной консоли — хардкорные игроки. Что касается стоимости: многие люди давали разные комментарии на этот счёт, но я не думаю, что цена PS5 Pro оказывает негативное влияние [на её продажи].

Точное число реализованных копий PS5 Pro пока не раскрывается.

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