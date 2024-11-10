Российская Twisted Minds по PUBG выиграла третий топ-турнир подряд

Российская команда Twisted Minds стала чемпионом PUBG Global Series 6 2024 — последнего глобального турнира по «королевской битве» PUBG BATTLEGROUNDS перед чемпионатом мира.

По итогам гранд-финала российский коллектив набрал 172 очка, опередив ближайшего преследователя в лице китайской 17 Gaming на 37 баллов. Также в топ-5 вошли такие команды, как TSM из Северной Америки, Gen.G Esports из Южной Кореи и CERBERUS Esports из Вьетнама.

Видео доступно на Twitch-канале PUBG: BATTLEGROUNDS. Права на видео принадлежат Crafton.

За первое место состав Twisted Minds заработал $ 100 тыс. и 300 PGS-очков. Для коллектива из России это уже третья подряд победа на ивенте серии PGS в 2024 году. Такие результаты позволили TM выйти на главный чемпионат сезона PGC 2024 с первого места в рейтинге про-команд по PUBG.

PGS6 2024 по PUBG прошёл в LAN-формате в период с 4 по 10 ноября в Бангкоке, Таиланд. В рамках ивента 24 участника разыграли призовой фонд в размере $ 300 тыс.