Футболист Александр Головин сыграет на шоу-турнире по Dota 2

Российский футболист Александр Головин из французского клуба «Монако» выступит на турнире стримеров по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях BetBoom Streamers Battle 8.

Известный футболист сыграет на шоу-турнире по «Доте» в команде стримера Заура Cooman Шахмурзаева. Также за Team Cooman выступят такие контент-мейкеры, как Gonya, Amor и Groom.

Всего в рамках восьмого ивента серии соревнований BB Streamers Battle сразятся 12 коллективов со стримерами и другими известными личностями в составах. Так, например, за Team Goodwin на данном турнире выступит российский шахматный гроссмейстер Ян Непомнящий, который, как и Головин, известен своей любовью к Dota 2.