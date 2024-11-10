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Футболист Александр Головин сыграет на шоу-турнире по Dota 2

Футболист Александр Головин сыграет на шоу-турнире по Dota 2
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Российский футболист Александр Головин из французского клуба «Монако» выступит на турнире стримеров по Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях BetBoom Streamers Battle 8.

Известный футболист сыграет на шоу-турнире по «Доте» в команде стримера Заура Cooman Шахмурзаева. Также за Team Cooman выступят такие контент-мейкеры, как Gonya, Amor и Groom.

Всего в рамках восьмого ивента серии соревнований BB Streamers Battle сразятся 12 коллективов со стримерами и другими известными личностями в составах. Так, например, за Team Goodwin на данном турнире выступит российский шахматный гроссмейстер Ян Непомнящий, который, как и Головин, известен своей любовью к Dota 2.

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