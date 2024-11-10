Сборы фильма «Веном: Последний танец» приблизились к $ 400 млн

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Веном: Последний танец» в США достигли отметки в $ 115 млн. Лента продолжает лидировать в домашних чартах, значительно опережая конкурентов.

Общемировые сборы триквела же достигли $ 395 млн. Важную роль в международном прокате играет Китай, где фильм заработал уже более $ 82 млн. В ближайшее время фильм перешагнёт отметку в $ 400 млн, тем самым закрепив статус успешной франшизы, раз за разом отбивая свой бюджет.

Ранее картина получила смешанные отзывы от зрителей и критиков, однако это никогда не мешало «Веному» собирать стабильную кассу. Первая часть в 2018 году при сдержанной критике собрала $ 856 млн, а вторая — около $ 500 млн, хоть и вышла ещё во времена пандемии, когда ленту не показывали в Китае и других странах.