Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Гранд Финал. День 14
Реклама
О рекламодателе
ООО "ОККО"
2Ranyo4Qrzk
Начало прямой трансляции
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Сборы фильма «Веном: Последний танец» приблизились к $ 400 млн

Сборы фильма «Веном: Последний танец» приблизились к $ 400 млн
Аудио-версия:
Комментарии

По итогам третьего уикенда сборы фильма «Веном: Последний танец» в США достигли отметки в $ 115 млн. Лента продолжает лидировать в домашних чартах, значительно опережая конкурентов.

Общемировые сборы триквела же достигли $ 395 млн. Важную роль в международном прокате играет Китай, где фильм заработал уже более $ 82 млн. В ближайшее время фильм перешагнёт отметку в $ 400 млн, тем самым закрепив статус успешной франшизы, раз за разом отбивая свой бюджет.

Ранее картина получила смешанные отзывы от зрителей и критиков, однако это никогда не мешало «Веному» собирать стабильную кассу. Первая часть в 2018 году при сдержанной критике собрала $ 856 млн, а вторая — около $ 500 млн, хоть и вышла ещё во времена пандемии, когда ленту не показывали в Китае и других странах.

Материалы по теме
Всё, что известно про фильм «Веном 4»
Всё, что известно про фильм «Веном 4»
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android