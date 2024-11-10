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Китайский киберспортсмен победил на чемпионате стран БРИКС по игре Tekken 8 в Москве

Китайский киберспортсмен победил на чемпионате стран БРИКС по игре Tekken 8 в Москве
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Китайский профессиональный игрок Чень XCC Жуолинь занял первое место на чемпионате стран БРИКС по файтингу Tekken 8.

В гранд-финале соревнования китайцу противостоял индийский киберспортсмен, выступающий под никнеймом Yoshikill. Про-игрок из Китая разгромил своего оппонента, завершив решающую серию со счётом 4:0. За первое место XCC получил 650 тысяч рублей и чемпионский пояс от ФКС России.

Также на турнире играли российские киберспортсмены Сергей Strog Платов и Алексей Higem Комиссаров. Оба россиянина завершили своё выступление на ивенте в четвертьфиналах, уступив будущим финалистам чемпионата стран БРИКС по Теккену.

Соревнование прошло в LAN-формате на VK Play Arena в Москве. Всего участники турнира по файтингу разыграли 1,5 млн рублей.

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