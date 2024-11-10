Team Falcons с россиянином Малрином выиграла второй топ-турнир по Dota 2 подряд

Ближневосточная Team Falcons стала чемпионом топ-турнира DreamLeague Season 24 по Dota 2 с призовым фондом $ 1 млн.

Несмотря на то что три российские команды прошли в плей-офф ивента, нашему региону не удалось взять чемпионский титул.

Так, Team Falcons, которая ранее заняла первое место на LAN-турнире BetBoom Dacha Belgrade 2024, в рамках финальной стадии «Дримлиги» обыграла всех представителей России — PARIVISION в четвертьфинале (2:0), Team Spirit в полуфинале (2:0) и BetBoom Team в гранд-финале (3:1).

За первое место Team Falcons с российским киберспортсменом Станиславом Malr1ne Потораком в составе получила $ 300 тыс. Также все команды, зашедшие в топ-4, гарантировали себе слоты на топ-турнире ESL One Bangkok 2024.