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Вышла финальная серия «Пингвина» — сериал закончился

Вышла финальная серия «Пингвина» — сериал закончился
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Сегодня состоялась премьера восьмого, финального эпизода сериала «Пингвин». Серию уже можно посмотреть. На этом первый сезон сериала, который очень высоко оценили как критики, так и зрители, завершился.

«Пингвин» — спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.

Пингвин в исполнении Колина Фаррелла впервые появился в фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза. После собственного шоу герой, конечно же, заглянет и в сиквел ленты, который выйдет в кинотеатрах 2 октября 2026 года. Работа над триквелом уже ведётся.

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