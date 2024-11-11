Вышла финальная серия «Пингвина» — сериал закончился

Сегодня состоялась премьера восьмого, финального эпизода сериала «Пингвин». Серию уже можно посмотреть. На этом первый сезон сериала, который очень высоко оценили как критики, так и зрители, завершился.

«Пингвин» — спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.

Пингвин в исполнении Колина Фаррелла впервые появился в фильме «Бэтмен» Мэтта Ривза. После собственного шоу герой, конечно же, заглянет и в сиквел ленты, который выйдет в кинотеатрах 2 октября 2026 года. Работа над триквелом уже ведётся.