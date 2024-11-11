Фильм «Любовь Советского Союза» возглавил кинопрокат России за уикенд

По данным издания Kinobusiness, лента «Любовь Советского Союза» возглавила кинопрокат России за минувшие выходные. За уикенд картине удалось собрать 160 млн рублей.

Российская картина «Огниво» заняла второе место, собрав 125,9 млн рублей. Тройку лидеров замкнул фильм «Руки вверх!», собравший 46,8 млн рублей.

«Любовь Советского Союза» рассказывает о грандиозной эпохе через историю жизни женщины, которая бьётся за свою любовь в стремительно меняющемся мире, — звезды советского театра и кино 1930-х Галины Ковровой. Сюжет основан на реальных событиях, а сами события охватят в том числе Великую Отечественную войну.

Главную роль в фильме сыграла Ангелина Стречина, вместе с ней в картине роли также исполнили Роман Васильев, Кирилл Кузнецов, Ангелина Поплавская и другие актёры. Режиссёрами выступили Никита Высоцкий и Илья Лебедев.