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Джордж Р. Р. Мартин обсуждал с Мейси Уильямс проект про Арью Старк из «Игры престолов»

Джордж Р. Р. Мартин обсуждал с Мейси Уильямс проект про Арью Старк из «Игры престолов»
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Недавно Джордж Р. Р. Мартин намекнул, что встречался с актрисой Мейси Уильямс, которая известна по роли Арьи Старк в «Игре престолов». Писатель и Уильямс якобы обсуждали потенциальный спин-офф проекта про Арью. Чем всё закончилось, пока трудно сказать.

Сам Мартин не стал делиться деталями, «чтобы не сглазить».

Не могу рассказывать об этом подробно, чтобы не сглазить. Но скажу, что это может быть очень весело.

Сама Уильямс ранее говорила о желании вернуться к роли Арьи Старк, поскольку она очень полюбила свою героиню и само шоу. Некоторые инсайдеры тоже говорили о желании Мартина сотрудничать с HBO по поводу выпуска спин-оффа «Игры престолов» об Арье.

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