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Режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз поблагодарил зрителей за интерес к сериалу «Пингвин»

Режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз поблагодарил зрителей за интерес к сериалу «Пингвин»
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Сериал «Пингвин» завершился сегодня восьмым и последним эпизодом. Шоу подошло к концу, а режиссёр «Бэтмена» Мэтт Ривз в соцсетях обратился к фанатам.

Постановщик поблагодарил зрителей за интерес к «Пингвину» и за поддержку первого, но важного спин-оффа «Бэтмена» с Робертом Паттинсоном. Вместе с этим Мэтт выразил благодарность Колину Фарреллу и Кристин Милиоти за их проделанную работу.

Мы с нетерпением ждём возможности представить вам следующую главу нашей эпической криминальной саги в «Бэтмене 2».

Фото: Соцсети Мэтта Ривза

Премьера сиквела ленты про Тёмного рыцаря, в котором тоже появится Пингвин, состоится 2 октября 2026 года. В недавнем интервью Фаррелл рассказал, что подписал контракт на участие в трёх картинах о Бэтмене, поэтому ждёт Пингвина и в триквеле.

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