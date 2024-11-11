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Эксперт рассказал о негативном влиянии дождя и другой влаги на работу смартфонов

Эксперт рассказал о негативном влиянии дождя и другой влаги на работу смартфонов
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Руководитель отдела телефонии розничной сети МТС Наталья Голицына рассказала изданию «Газета.Ru» о том, насколько отрицательно дождь влияет на работу смартфона.

По словам эксперта, производители смартфонов продолжают выпускать их без защиты от влаги, а люди намеренно покупают более дешёвые модели, чтобы сэкономить. Но при этом устройство остаётся уязвимым не только к дождю, но и к любой обильной влаге.

Голицына считает, что наиболее уязвимые к дождю элементы — дисплей и разъём для зарядки.

В случае с экраном влага может вызвать тёмные пятна из-за проблем с подсветкой или полное отсутствие изображения. В случае с USB – проблемы с аккумулятором, снижение производительности или полное отсутствие возможности зарядить свой смартфон.

Лучшим способом защиты смартфона от влаги Голицына считает водонепроницаемый чехол. Ещё эксперт дал один важный совет — постараться в принципе не использовать гаджет под дождём.

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