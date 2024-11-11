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«Миротворец», The Last of Us, «Белый лотос»: HBO показала свои премьеры на 2025 год

«Миротворец», The Last of Us, «Белый лотос»: HBO показала свои премьеры на 2025 год
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HBO опубликовала свежий ролик, в котором показали свои релизы на 2025 год. В трейлере показали первые кадры из второго сезона «Миротворца», свежие фрагменты нового сезона сериала The Last of Us и другое.

Ещё в ролике засветилось следующее: сериал «Дюна: Пророчество», мультсериал «Монстры-коммандос» по комиксам DC, новый сезон «Белого лотоса», свежая глава сериала «И просто так» (спин-офф «Секса в большом городе»), новые кадры из шоу «Добро пожаловать в Дерри» и прочее.

Видео доступно на YouTube-канале Max. Права на видео принадлежат HBO.

К сожалению, у большинства проектов всё ещё нет точной даты выхода, помимо премьеры в 2025 году, но создатели шоу объявят конкретные даты позже.

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