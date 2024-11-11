Актёр Джейкоб Элорди может сыграть главную роль в новом «Американском психопате»

По данным издания World of Rell и инсайдера Джеффа Снейдера, Джейкоб Элорди рассматривается на главную роль в новой версии «Американского психопата». Элорди наиболее известен ролью в сериале «Эйфория».

Сейчас у новой версии «Американского психопата» нет даты релиза и более интересных подробностей. Известно лишь, что сюжет ленты вновь адаптирует историю оригинального романа Брета Истона Эллиса и расскажет о банкире Патрике Бейтмане, который по ночам превращается в изощрённого убийцу.

Снимет новую версию Лука Гуаданьино, режиссёр «Претендентов». По «Американскому психопату» ранее уже снимали экранизацию — культовый фильм 2000 года с Кристианом Бэйлом в главной роли.