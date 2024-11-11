Начинаются отборочные к топ-турниру ESL One Bangkok 2024 по «Доте»

Сегодня, 11 ноября, стартуют открытые квалификации к LAN-чемпионату ESL One Bangkok 2024 по Dota 2 в семи регионах.

В рамках открытых отборочных любые желающие могут побороться за слоты в закрытых квалификациях к топ-турниру в Таиланде с призовым фондом $ 1 млн. Отборы пройдут в таких регионах, как Западная Европа, Восточная Европа, Северная Америка, Южная Америка, Ближний Восток, Юго-Восточная Азия и Китай.

В каждом из регионов пройдут два раунда открытых квалификаций, где участники разыграют от одного до четырёх слотов в закрытых отборочных. Открытые отборы состоятся в период с 11 по 14 ноября, а закрытые — с 15 по 17.

Чемпионат ESL One Bangkok 2024 станет вторым турнирном сезона ESL Pro Tour 2024/2025. Ивент пройдёт в LAN-формате в период с 9 по 15 декабря в Бангкоке, Таиланд. В рамках соревнования 12 участников разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн и 20 940 EPT-очков.