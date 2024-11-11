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Фильм «Ученик» про Дональда Трампа не выйдет в России

Фильм «Ученик» про Дональда Трампа не выйдет в России
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По данным издания «Бюллетень кинопрокатчика», фильм «Ученик. Восхождение Трампа» не выйдет в России. Премьера ожидалась уже 14 ноября, но она не состоится, поскольку ленте не выдали прокатное удостоверение.

По какой причине это случилось, не уточняется. Собираются ли картине выдавать прокатное удостоверение, пока сказать сложно.

Фильм «Ученик» посвящён жизни Дональда Трампа в 70-х и 80-х годах, когда он начал развивать свой бизнес в Нью-Йорке. Чтобы взять в свои руки весь город, молодой Дональд обращается за поддержкой к известному адвокату Рою Кону. Тот готов пойти на всё, чтобы помочь клиенту осуществить свою цель. В том числе он не против прибегнуть к насилию, шантажу и другим мерам.

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