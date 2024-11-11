Появились новые кадры ремейка «Бриллиантовой руки» от ТНТ

Телеканал ТНТ представил свежие кадры ремейка «Бриллиантовой руки» под названием «Небриллиантовая рука» На них можно увидеть известных артистов.

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Фото: ТНТ

Действие фильма развернётся в вымышленном советском времени в наши дни. Семён Горбунков отправится в путешествие на круизном лайнере. Последний иностранный порт перед возвращением на родину – старый Дубай. Здесь герою контрабандисты наложат гипс, но не с бриллиантами, а с куда более ценными предметами – новыми смартфонами, фенами Dyson и другим «параллельным импортом».

Режиссёрами ремейка «Бриллиантовой руки» выступили Миша Семичев и Роман Ким, ранее вместе работавшие над картинами «Иван Васильевич меняет всё» и «СамоИрония судьбы».

Премьера состоится 31 декабря на ТНТ.