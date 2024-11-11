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Появились постеры с персонажами сериала «Уроки китайского»

Появились постеры с персонажами сериала «Уроки китайского»
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Онлайн-кинотеатр «Амедиатека» представил постеры с персонажами сериала «Уроки китайского». На них можно увидеть Дениса Никитина, Александру Немчинову, Артёма Ткаченко, Анну Слю, Екатерину Чаннову и других.

Персонажные постеры

Фото: Amediateka

Фото: Amediateka

Фото: Amediateka

Фото: Amediateka

Фото: Amediateka

Фото: Amediateka

Фото: Amediateka

Фото: Amediateka

Сюжет сериала расскажет о студенте, который переезжает жить к отцу — известному учёному, который трудится над революционной медицинской разработкой. Из-за возможной опасности отец тайно нанимает для сына телохранительницу — главный герой видит в ней студентку по обмену Мэйлин. Теперь персонажей ждут опасные приключения вместе с привычными юношескими конфликтами.

Премьера шоу состоится 21 ноября, в первый сезон войдёт восемь эпизодов. Сперва их можно будет посмотреть на стриминге, после чего они выйдут на телеканале СТС.

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