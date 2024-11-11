Леонардо Ди Каприо исполнилось 50 лет

Сегодня легендарный актёр Леонардо Ди Каприо празднует свой юбилей — ему исполнилось ровно 50 лет. Актёр родился 11 ноября 1974 года.

Последняя крупная роль, сыгранная актёром в кино, — Эрнест Бёркхарт в фильме Мартина Скорсезе «Убийцы цветочной луны». До этого Леонардо сыграл из современных лент в фильмах «Не смотрите наверх», «Однажды в Голливуде» и «Выживший».

Само собой, Ди Каприо также известен ролями в лентах «Титаник», «Остров проклятых», «Банды Нью-Йорка», «Начало» и прочих лентах.

Ждём актёра в будущих фильмах: он сыграет главную роль в фильме про Фрэнка Синатру, а также в проекте от режиссёра «Нефти» — он выйдет 8 августа 2025 года.