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Стартовали съёмки второго сезона детективного сериала «Фишер»

Стартовали съёмки второго сезона детективного сериала «Фишер»
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Кинокомпания «Студия 812» объявила о старте производства второго сезона сериала «Фишер». Съёмки продлятся несколько месяцев, после чего премьера шоу состоится в онлайн-кинотеатре Wink.

Продолжение детективного сериала расскажет новую историю о поисках опасного преступника. Следователи Валерий Козырев и Евгений Боков берутся за новое дело о расследовании действий злоумышленника, который действовал в современной России. Сюжет будет основан на реальных событиях, другими подробностями авторы обещают поделиться позже.

В продолжении вновь сыграют Иван Янковский, Александр Яценко и Андрей Максимов. Шоураннерами вновь выступят Сергей Кальварский и Наталья Капустина.

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