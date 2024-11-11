Колин Фаррелл вернётся к роли Оза в сериале «Пингвин» только при одном условии

Ирландский актёр Колин Фаррелл рассказал о будущем персонажа Освальда Кобблпота во вселенной DC. Звезда сериала «Пингвин» заявил, что готов вернуться к роли криминального гения, однако для этого авторы должны подготовить достойную героя историю.

Фаррелл также заявил, что подписал контракт на съёмки в трёх частях «Бэтмена», однако его беспокоит то, как его персонаж изменится в фильмах с более низким возрастным рейтингом, чем сам сериал.

Если для второго сезона придумают отличную историю и сценарий будет таким же сильным, как в первом сезоне, то, конечно, я снимусь в продолжении. Я переживаю не из-за того, чем Оз будет заниматься во втором фильме, а из-за того, какими будут его личность и голос. На протяжении сезона он менялся, и в финале он стал чем-то другим. Как перенести это во второй фильм?

Колин Фаррелл вернётся к роли Пингвина в начале 2025 году на съёмках «Бэтмена». Как рассказал актёр, его роль в будущей картине будет незначительной: он снимется в «пяти-шести сценах». Премьера ленты состоится 3 октября 2026 года.