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Босс Marvel Studios Кевин Файги назвал три любимых момента в киновселенной Marvel

Босс Marvel Studios Кевин Файги назвал три любимых момента в киновселенной Marvel
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Продюсер киновселенной Marvel Кевин Файги, отвечающий за развитие франшизы с выхода первого «Железного человека», рассказал о своих любимых моментах в серии. Кинодеятель составил список из трёх лучших эпизодов, которые нравятся ему больше всего.

Так, в список лучших моментов киновселенной Marvel вошла концовка «Железного человека», первое появление Чёрной пантеры в «Противостоянии» и большой сбор Мстителей в «Финале».

Три любимых момента Кевина Файги в киновселенной Marvel

  1. Финал «Железного человека» (2008), где Тони Старк раскрывает свою супергеройскую личность.
  2. Появление Чёрной пантеры в «Первом мстителе: Противостояние» (2016).
  3. Общий сбор супергероев во «Мстителях: Финал» (2019) для боя с Таносом.

Ближайшим проектом киновселенной Marvel станет «Капитан Америка: Дивный новый мир» с Энтони Маки в роли главного защитника Земли. Премьера ленты состоится 14 февраля 2025 года.

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