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20 лучших оригинальных игр XXI века от Metacritic

20 лучших оригинальных игр XXI века от Metacritic
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Популярный американский агрегатор Metacritic составил топ-20 самых высокооценённых оригинальных игр XXI века. В список вошли полностью новые проекты, которые не основаны на каких-либо франшизах, подсериях и никак не связаны с ранее существующими тайтлами. Для подсчёта учитывался средний балл от критиков, которые оценивали проекты в момент их выхода.

Лидером стал шпионский экшен Perfect Dark (97 баллов), вышедший в 2000 году на Nintendo 64. На втором месте со схожим результатом оказалась Halo: Combat Evolve (97 баллов), вышедшая в 2001 году на Xbox и положившая начало одной из крупнейших франшиз современности. Тройку замыкает BioShock (96 баллов) — культовый шутер про подводный город Восторг от Кена Левина и студии Irrational Games.

В двадцатку также вошли The Last of Us, Red Dead Redemption, God of War и недавняя Metaphor: ReFantazio.

20 лучших оригинальных игр XXI века от Metacritic

  1. Perfect Dark (2000).
  2. Halo: Combat Evolved (2001).
  3. BioShock (2007).
  4. Elden Ring (2022).
  5. LittleBigPlanet (2008).
  6. The Last of Us (2013).
  7. Red Dead Redemption (2010).
  8. Devil May Cry (2001).
  9. Gears of War (2006).
  10. Jet Set Radio (2000).
  11. Metaphor: ReFantazio (2024).
  12. God of War (2005).
  13. Company of Heroes (2006).
  14. Dwarf Fortress (2006).
  15. Braid (2008).
  16. SSX (2000).
  17. Minecraft (2011).
  18. Tom Clancy's Splinter Cell (2002).
  19. Okami (2006).
  20. Skies of Arcadia (2000).
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