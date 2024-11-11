Популярный американский агрегатор Metacritic составил топ-20 самых высокооценённых оригинальных игр XXI века. В список вошли полностью новые проекты, которые не основаны на каких-либо франшизах, подсериях и никак не связаны с ранее существующими тайтлами. Для подсчёта учитывался средний балл от критиков, которые оценивали проекты в момент их выхода.
Лидером стал шпионский экшен Perfect Dark (97 баллов), вышедший в 2000 году на Nintendo 64. На втором месте со схожим результатом оказалась Halo: Combat Evolve (97 баллов), вышедшая в 2001 году на Xbox и положившая начало одной из крупнейших франшиз современности. Тройку замыкает BioShock (96 баллов) — культовый шутер про подводный город Восторг от Кена Левина и студии Irrational Games.
В двадцатку также вошли The Last of Us, Red Dead Redemption, God of War и недавняя Metaphor: ReFantazio.
20 лучших оригинальных игр XXI века от Metacritic
- Perfect Dark (2000).
- Halo: Combat Evolved (2001).
- BioShock (2007).
- Elden Ring (2022).
- LittleBigPlanet (2008).
- The Last of Us (2013).
- Red Dead Redemption (2010).
- Devil May Cry (2001).
- Gears of War (2006).
- Jet Set Radio (2000).
- Metaphor: ReFantazio (2024).
- God of War (2005).
- Company of Heroes (2006).
- Dwarf Fortress (2006).
- Braid (2008).
- SSX (2000).
- Minecraft (2011).
- Tom Clancy's Splinter Cell (2002).
- Okami (2006).
- Skies of Arcadia (2000).