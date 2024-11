Популярный американский агрегатор Metacritic составил топ-20 самых высокооценённых оригинальных игр XXI века. В список вошли полностью новые проекты, которые не основаны на каких-либо франшизах, подсериях и никак не связаны с ранее существующими тайтлами. Для подсчёта учитывался средний балл от критиков, которые оценивали проекты в момент их выхода.

Лидером стал шпионский экшен Perfect Dark (97 баллов), вышедший в 2000 году на Nintendo 64. На втором месте со схожим результатом оказалась Halo: Combat Evolve (97 баллов), вышедшая в 2001 году на Xbox и положившая начало одной из крупнейших франшиз современности. Тройку замыкает BioShock (96 баллов) — культовый шутер про подводный город Восторг от Кена Левина и студии Irrational Games.

В двадцатку также вошли The Last of Us, Red Dead Redemption, God of War и недавняя Metaphor: ReFantazio.

20 лучших оригинальных игр XXI века от Metacritic