«Топ-2 на The International — это большой успех»: Лост сравнил замену в GG с NAVI-2012

Экс-киберспортсмен и комментатор Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов в интервью «Чемпионату» выразил мнение, что состав Gaimin Gladiators по Dota 2 в любом случае ждал бы спад после второго места на The International 2024.

Напомним, перед стартом нового сезона GG заменили российского керри Антона dyrachyo Шкредова на Алимжана watson Исламбекова.

Из того, что я наблюдаю, сейчас у «гладиаторов» будет спад, и неважно, с кем бы они играли — с Антоном или с любым другим керри. Это просто момент такой, что сейчас у них игра будет проседать как у команды в целом. Такое бывает — если вспомнить историю, ни одна команда не играла стабильно, например, три-четыре года подряд. Ни одна. Всегда были замены, меняли составы, теги просто удалялись с про-сцены моментально — привет Wings, которые выиграли The International и пропали куда-то, испарились. Поэтому у GG сейчас, в ближайший месяц точно, намечается спад.

По мнению Лоста, пока Ватсон ещё не готов выигрывать главный турнир по Dota 2.

То, как они с Антоном разошлись, — ну, на самом деле так во многих командах происходит. Люди, особенно амбициозные, хотят быть топ-1, и они всегда будут смотреть на кого-то, кто потенциально способен улучшить их состав. На мой взгляд, Ватсон — при всём уважении, классный парень и хорошо играет — именно сейчас не настолько хорош, чтобы выиграть The International. Как будто ещё не созрел, хотя в будущем, я чувствую, парень будет готов.

Дмитрий также вспомнил, что похожая история, когда игрока хотели заменить до The International, происходила с ним самим в NAVI в 2012 году.

Это напоминает мне историю в NAVI, когда хотели заменить одного из членов нашего состава до второго «Инта». Замена рассматривалась как KuroKy в будущем, который в итоге и вошёл в NAVI, но уже после второго «Инта». В итоге оставили игрока и тоже заняли топ-2. По себе скажу, что в целом занять топ-2 на The International — это большой успех. Я вообще не знаю, почему люди считают это провалом.