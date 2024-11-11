Spirit, BB Team и PARIVISION получили приглашения на первый топ-турнир от BLAST по «Доте»

Турнирный оператор BLAST анонсировал коллективы, получившие прямые приглашения на топ-турнир BLAST Slam 1 по Dota 2.
Как сообщали организаторы соревнований ранее, на новую серию топ-ивентов по «Доте» команды будут попадать исключительно через прямые приглашения от BLAST.
Так, на первом масштабном соревновании по Dota 2 от турнирного оператора выступят три российские команды, пять европейских составов, один китайский ростер и один коллектив из Южной Америки.
Список участников BLAST Slam 1 по «Доте»:
- Team Liquid (Швеция);
- Team Falcons (Ближний Восток);
- Team Spirit (Россия);
- OG (Европа);
- BetBoom Team (Россия);
- Gaimin Gladiators (Европа);
- HEROIC (Южная Америка);
- Xtreme Gaming (Китай);
- Tundra Esports (Европа);
- PARIVISION (Россия).
Турнир BLAST Slam 1 пройдёт в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках ивента 10 участников разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.