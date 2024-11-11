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Участники BLAST Slam 1 по Dota 2

Spirit, BB Team и PARIVISION получили приглашения на первый топ-турнир от BLAST по «Доте»
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Турнирный оператор BLAST анонсировал коллективы, получившие прямые приглашения на топ-турнир BLAST Slam 1 по Dota 2.

Как сообщали организаторы соревнований ранее, на новую серию топ-ивентов по «Доте» команды будут попадать исключительно через прямые приглашения от BLAST.

Так, на первом масштабном соревновании по Dota 2 от турнирного оператора выступят три российские команды, пять европейских составов, один китайский ростер и один коллектив из Южной Америки.

Список участников BLAST Slam 1 по «Доте»:

  • Team Liquid (Швеция);
  • Team Falcons (Ближний Восток);
  • Team Spirit (Россия);
  • OG (Европа);
  • BetBoom Team (Россия);
  • Gaimin Gladiators (Европа);
  • HEROIC (Южная Америка);
  • Xtreme Gaming (Китай);
  • Tundra Esports (Европа);
  • PARIVISION (Россия).

Турнир BLAST Slam 1 пройдёт в LAN-формате в период с 26 ноября по 1 декабря в Копенгагене, Дания. В рамках ивента 10 участников разыграют призовой фонд в размере $ 1 млн.

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