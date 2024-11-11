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Завершились съёмки фантастического фильма «Космическая собака Лида» с Юлией Пересильд

Завершились съёмки фантастического фильма «Космическая собака Лида» с Юлией Пересильд
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В Москве и Астрахани завершились съёмки фантастической комедии «Космическая собака Лида» — об этом сообщает издание «Газета Культура».

Лента расскажет о приключении прибывшей из космоса собаки Лиды и подростка по имени Игорь. По сюжету Лида вытаскивает из мальчика его же взрослую версию — выясняется, что отец Игоря погибнет при запуске ракеты через три дня. Героям предстоит отправиться на Байконур, чтобы спасти космонавта.

Участие в съёмках приняли ряд известных актёров, в том числе Сергей Безруков, Евгений Ткачук, Юлия Пересильд и Евгений Стычкин. Режиссёром выступил Евгений Сангаджиев.

«Космическая собака Лида» выйдет в кинотеатрах в 2025 году.

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