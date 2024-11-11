В Dota 2 после выхода Кеза нашли намёки на двух новых героев — Vampyre и Frog Bard

Игроки в Dota 2 обратили внимание, что информация в сюжетном обновлении «Павшая Корона. Акт 4» может намекать на двух следующих играбельных персонажей. Среди прочих разбор появился на канале блогера «Типичная Дота».

Так, в ходе сюжета ивента разработчики представляют расу вампиров, которая прежде в игре не упоминалась. Ранее способности персонажа Vampire уже появлялись в файлах Dota 2, а одна из фраз нового героя Кеза может отсылать к любителю свежей крови.

Информацию о втором герое нашли в новых файлах игры: раздел персонажей пополнился задним фоном для некоего Bard Frog (Лягушка-бард). Ранее сливеры уже предрекали релиз похожего персонажа — жабы Toad.

Финал сюжетного ивента «Павшая корона» вышел 8 ноября.