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Фестиваль цифрового спорта впервые пройдёт в Москве

Фестиваль цифрового спорта впервые пройдёт в Москве
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В ноябре и декабре в столице состоятся несколько этапов Всероссийского фестиваля цифрового спорта, включая гранд-финал.

Первый московский этап пройдет 23-24 ноября на выставке «Игропром» на арене Main Stage (Шарикоподшипниковская улица, 13, стр. 33; ближайшие станции метро — «Волгоградский проспект» и «Дубровка»).

Гостей ждут зоны виртуального футбола, хоккея, гонок и боевых искусств, а также турнир по Mortal Kombat. Общий призовой фонд — 90 тыс. рублей. В программе, помимо прочего, также соревнования профессиональных симрейсеров и встречи с известными гостями.

Ранее фестиваль проходил в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.

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