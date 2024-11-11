Фестиваль цифрового спорта впервые пройдёт в Москве

В ноябре и декабре в столице состоятся несколько этапов Всероссийского фестиваля цифрового спорта, включая гранд-финал.

Первый московский этап пройдет 23-24 ноября на выставке «Игропром» на арене Main Stage (Шарикоподшипниковская улица, 13, стр. 33; ближайшие станции метро — «Волгоградский проспект» и «Дубровка»).

Гостей ждут зоны виртуального футбола, хоккея, гонок и боевых искусств, а также турнир по Mortal Kombat. Общий призовой фонд — 90 тыс. рублей. В программе, помимо прочего, также соревнования профессиональных симрейсеров и встречи с известными гостями.

Ранее фестиваль проходил в Санкт-Петербурге, Казани и Сочи.