Новый дисплей от LG можно будет гнуть и растягивать, как рулон

Производитель техники LG представил первый в мире растягивающийся дисплей — утверждается, что он может увеличиться в 1,5 раза.

Эластичный дисплей с диагональю 12 дюймов изготовлен из специального кремния, который используют в контактных линзах. В результате экран можно растянуть до 18 дюймов.

Фото: LG

Ожидается, что подобные дисплеи можно будет применять на изогнутых поверхностях: к примеру, их можно будет использовать в автомобилях или на переносных устройствах, а также — в индустрии моды.

В начале года Samsung в рамках выставки демонстрировала первый в истории прозрачный microLED-дисплей. Устройство не имеет рамок и отметилось толщиной примерно в 1 см.