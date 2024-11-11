Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

LG показала новый дисплей, который можно будет растягивать, как рулон

Новый дисплей от LG можно будет гнуть и растягивать, как рулон
Комментарии

Производитель техники LG представил первый в мире растягивающийся дисплей — утверждается, что он может увеличиться в 1,5 раза.

Эластичный дисплей с диагональю 12 дюймов изготовлен из специального кремния, который используют в контактных линзах. В результате экран можно растянуть до 18 дюймов.

Фото: LG

Ожидается, что подобные дисплеи можно будет применять на изогнутых поверхностях: к примеру, их можно будет использовать в автомобилях или на переносных устройствах, а также — в индустрии моды.

В начале года Samsung в рамках выставки демонстрировала первый в истории прозрачный microLED-дисплей. Устройство не имеет рамок и отметилось толщиной примерно в 1 см.

Материалы по теме
Видео
Samsung показала первый в мире полностью прозрачный microLED-дисплей толщиной около 1 см
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android