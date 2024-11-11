Для съёмок ремейка хоррора «Носферату» нашли 5000 «хорошо обученных» крыс

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Режиссёр новой версии фильма ужасов «Носферату» Роберт Эггерс рассказал, что во время съёмок много времени потратил на воссоздание атмосферы вампирского замка и окружения.

Так, для некоторых моментов Билла Скарсгарда, сыгравшего главную роль, приходилось гримировать по шесть часов.

Когда Билл впервые увидел образ, он подумал: «Этот парень при жизни не был похож на меня». И он был довольно напуган. Но как только он примерил его образ, я увидел момент — Билл вдохновился гримом и понял, что он может что-то с ним сделать.

Эггерс также рассказал, что для съёмок использовали много живых крыс — это вызвало проблемы.

Там 5000 настоящих крыс. По сути, если на переднем плане есть крысы, они настоящие, а затем они редеют и на заднем плане заменяются цифровыми моделями. И они были хорошо обучены. Но был и неприятный момент: я не знал, что крысы страдают недержанием, и запах был безумным.

Мировая премьера свежего ремейка «Носферату» состоится 25 декабря. Первые зрители оставили о ленте положительные рецензии.