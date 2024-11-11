Для съёмок ремейка хоррора «Носферату» нашли 5000 «хорошо обученных» крыс
Режиссёр новой версии фильма ужасов «Носферату» Роберт Эггерс рассказал, что во время съёмок много времени потратил на воссоздание атмосферы вампирского замка и окружения.
Так, для некоторых моментов Билла Скарсгарда, сыгравшего главную роль, приходилось гримировать по шесть часов.
Когда Билл впервые увидел образ, он подумал: «Этот парень при жизни не был похож на меня». И он был довольно напуган. Но как только он примерил его образ, я увидел момент — Билл вдохновился гримом и понял, что он может что-то с ним сделать.
Эггерс также рассказал, что для съёмок использовали много живых крыс — это вызвало проблемы.
Там 5000 настоящих крыс. По сути, если на переднем плане есть крысы, они настоящие, а затем они редеют и на заднем плане заменяются цифровыми моделями. И они были хорошо обучены. Но был и неприятный момент: я не знал, что крысы страдают недержанием, и запах был безумным.
Мировая премьера свежего ремейка «Носферату» состоится 25 декабря. Первые зрители оставили о ленте положительные рецензии.
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