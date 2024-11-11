Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
Бонус
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranyknejct
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Чемп.Play Новости

Для съёмок ремейка хоррора «Носферату» нашли 5000 «хорошо обученных» крыс

Для съёмок ремейка хоррора «Носферату» нашли 5000 «хорошо обученных» крыс
Аудио-версия:
Комментарии

Режиссёр новой версии фильма ужасов «Носферату» Роберт Эггерс рассказал, что во время съёмок много времени потратил на воссоздание атмосферы вампирского замка и окружения.

Так, для некоторых моментов Билла Скарсгарда, сыгравшего главную роль, приходилось гримировать по шесть часов.

Когда Билл впервые увидел образ, он подумал: «Этот парень при жизни не был похож на меня». И он был довольно напуган. Но как только он примерил его образ, я увидел момент — Билл вдохновился гримом и понял, что он может что-то с ним сделать.

Эггерс также рассказал, что для съёмок использовали много живых крыс — это вызвало проблемы.

Там 5000 настоящих крыс. По сути, если на переднем плане есть крысы, они настоящие, а затем они редеют и на заднем плане заменяются цифровыми моделями. И они были хорошо обучены. Но был и неприятный момент: я не знал, что крысы страдают недержанием, и запах был безумным.

Мировая премьера свежего ремейка «Носферату» состоится 25 декабря. Первые зрители оставили о ленте положительные рецензии.

Материалы по теме
Первые зрители хвалят ремейк «Носферату» с Биллом Скарсгардом
Комментарии
Новости. Чемп.Play
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android