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Вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 8» с Томом Крузом

Вышел первый трейлер фильма «Миссия невыполнима 8» с Томом Крузом
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Кинокомпания Paramount Pictures представила первый тизер-трейлер фильма «Миссия невыполнима 8». Лента с подзаголовком «Последняя расплата» выйдет в прокат 23 мая 2025 года.

Видео доступно на YouTube-канале Paramount Pictures. Права на видео принадлежат Paramount Pictures.

Восьмая «Миссия невыполнима» расскажет историю спецагента Итана Ханта, который должен положить конец искусственному интеллекту под названием «Сущность». Создатели ленты делают упор на то, что это будет финальная часть знаменитой серии боевиков — на это намекают подзаголовок и фраза главного героя в конце тизера.

В новой «Миссии» вернутся Том Круз, Винг Рэймс, Саймон Пегг, Хейли Этвелл, Ванесса Кирби, Ребекка Фергюсон и другие актёры. Режиссёром выступит Кристофер Маккуорри.

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