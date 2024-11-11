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Кэти Перри назвала «Субстанцию» лучшим фильмом 2024 года

Кэти Перри назвала «Субстанцию» лучшим фильмом 2024 года
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Известная певица и актриса Кэти Перри кратко прокомментировала успех боди-хоррора «Субстанция», который идёт сейчас в мировом прокате.

В социальных сетях Перри написала следующее:

«Субстанция» — лучший фильм этого года.

«Субстанция» рассказывает историю голливудской звезды Элизабет Спаркс, которая уже не цепляет фанатов, как раньше. Чтобы вернуть красоту, она решается принять препарат, который создаёт её молодую и красивую копию. Главную роль сыграла Деми Мур.

В воскресенье, 10 ноября, лента вышла на второе место в России среди всех зарубежных релизов 2024 года. «Субстанция» уже заработала в отечественных кинотеатрах более 455 млн рублей.

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