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Все номинации и номинанты премии SLAY 2024 стали известны

Стали известны все номинанты на «стримерский Оскар» SLAY 2024 — голосование открыто
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Организаторы престижной стримерской премии SLAY 2024 представили окончательный список номинаций и претендентов на победу в них.

В этом году номинантов на Оскар для стримеров стало в разы больше: в каждом разделе на премию претендуют от 10 до 30 человек или проектов. Всего номинаций будет 18.

  • Главные номинации: лучший стример года (SLAY KING) и лучшая стримерша года (SLAY QUEEN).
  • Основные номинации: лучший стример Just Chatting, лучший мультигейминг-стример, лучший Dota 2 стример, лучший стример Counter-Strike, прорыв года, человек-мем года, киберспортивный стример года и прорыв года.
  • Дополнительные номинации: рейдж года, пара года, трек года, сквад года, фейл года, коллаборация года.

Сейчас на сайте премии открыто голосование для пользователей. Голоса при определении победителей будут учтены в соотношении 70:30, где 70% — мнение аудитории, а 30% — мнение жюри.

Премию SLAY (Stream Legends Awards of the Year) проводит известный стример Бустер (4,1 млн фолловеров на Twitch). Трансляция первой церемонии в декабре 2023 года собрала почти 200 тыс. зрителей одновременно.

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