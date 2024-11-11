Впечатляющий масштаб, но проблемный сюжет: 84% критиков положительно оценили «Гладиатор 2»

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11 ноября в Сети появились первые рецензии исторического фильма «Гладиатор 2», сиквела культовой работы Ридли Скотта. Критики оценили ленту достаточно высоко — на сайте Rotten Tomatoes картина получила 84% «свежести».

Больше всего рецензенты хвалят боевые сцены и масштаб фильма.

Этот сиквел можно смотреть, и он впечатляет, поскольку Колизей создан не в цифровом формате, а как ошеломляющая физическая реконструкция в масштабе 1:1 с реальной массовкой.

Скотт создал ещё один эпос, достойный 24-летнего перерыва после первого «Гладиатора».

При этом многие оказались разочарованы продолжением, считая, что оно получилось слабее первого «Гладиатора»:

«Гладиатор 2» — один из лучших блокбастеров 2024 года, но порой он не выдерживает давления стандартов, установленных его предшественником.

По сравнению с первой частью «Гладиатор 2», возможно, не станет фильмом на все времена и не соберёт массу наград. В этой 150-минутной эпопее приятно увязнуть, несмотря на её однообразие. Это хороший фильм, но не отличный. И это немного разочаровывает.

Слабой стороной «Гладиатора 2», видимо, станет сюжет — критики отмечают, что наблюдать за происходящим иногда скучно, а характеры героев не вызывают должного отклика.

Если вы сможете преодолеть отсутствие эмоционального накала и связи между персонажами, смотреть «Гладиатор 2» станет для вас невероятно интересно.

К сожалению, боевые сцены, которые, возможно, привлекут много зрителей, не отвлекают от тусклого повествования.

Премьера «Гладиатора 2» состоится 15 ноября в кинотеатрах Европы, а спустя неделю лента доберётся до США. В России фильм покажут неофициально.