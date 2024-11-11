«Нужно доделать продукт и анонсировать турнир на $ 1 млн»: LighTofHeaveN — о Deadlock

Известный про-игрок в Dota 2 и киберспортивный аналитик Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов в интервью «Чемпионату» рассказал о своём отношении к новой игре Valve — командному шутеру Deadlock.

Лост считает, что пока проект ещё не готов — перед релизом нужно исправить баги и объявить о проведении крупного турнира, чтобы привлечь аудиторию.

Им нужно доделать продукт, чтобы он был хотя бы немного готов: без багов, без всякой глины. И анонсировать турнир на $ 1 млн. Как только Valve анонсируют турнир на $ 1 млн или хотя бы что-то похожее, будут заниматься игрой, матчмейкингом и всем остальным — я уверен, что залечу туда с удовольствием, и в комьюнити будут играть много людей, и игра будет расти. А не то, что сейчас есть, «на энтузиазме». На энтузиазме мало что живёт, на самом деле.

Дмитрий также отметил, что вряд ли стал бы играть в Dota 2 в 2010 году, если бы она была в подобном состоянии.

Моё личное мнение: пусть лучше сначала доработают её как следует. Если бы мне в 2010 году скинули ключ Dota 2 и сказали: «Дима, играй, и потом, возможно, будет какой-то турнир» — я бы в неё не играл 1000%. Я бы играл в первую «Доту», где графика приятнее.