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S.T.A.L.K.E.R. 2 могут запретить в России — об этом говорят в Госдуме

Заместитель председателя Госдумы по информполитике Антон Горелкин выразил мнение, что игра S.T.A.L.K.E.R. 2 может быть официально запрещена на территории России. Его комментарий приводит DailyStorm.

Депутат считает, что основной причиной послужит не локация студии-разработчика.

Не исключаю, что если после выхода в игровом контенте обнаружится противоправная информация (экстремизм, оправдание терроризма, разжигание межнациональной розни и т.д.), будут приняты самые суровые меры.

Горелкин также подчеркнул, что наказание по закону понесут и те, кто будет распространять запрещённую информацию — вероятно, речь идёт о стримах и иной демонстрации геймплея.

Другой собеседник издания, адвокат Михаил Мушаилов считает, что покупателями игры тоже заинтересуются силовые ведомства.

Я бы порекомендовал поменять свои предпочтения в играх, чтобы не изменить предпочтения в местах пребывания.

Релиз S.T.A.L.K.E.R. 2 состоится 20 ноября на ПК и Xbox Series. В России игра официально не выйдет.