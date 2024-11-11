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Российская 9Pandas выступает с заменой в отборочных к топ-турниру от ESL по «Доте»

Российская 9Pandas выступает с заменой в отборочных к топ-турниру от ESL по «Доте»
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Российский киберспортивный клуб 9Pandas заявил состав на открытые квалификации к топ-турниру ESL One Bangkok 2024 по Dota 2.

В рамках отборочных команда выступит с четырьмя игроками из основного ростера и стенд-ином в лице серба Данило ChodeX Поповича на третьей позиции.

Состав 9Pandas по «Доте»:

  • Михаил Yuta` Блинов;
  • Даниил erase Иванов;
  • Данило ChodeX Попович (замена);
  • Даниял yamich Лазебный;
  • Алексей Solo Березин;
  • Даниил MeTTpuM Гилёв (тренер).

«Панды» выступают в открытых квалификациях Восточной Европы. В рамках отборочных любые желающие могут побороться за право принять участие в закрытых отборах к LAN-чемпионату в Таиланде.

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