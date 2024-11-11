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Режиссёр «Интервью с вампиром» вспомнил, что Брэд Питт был несчастен во время съёмок

Режиссёр драматического фильма «Интервью с вампиром» Нил Джордан во время интервью, посвящённого 30-летию картины, вспомнил о тяжёлом состоянии Брэда Питта во время съёмок.

Брэд был великолепен в своей роли. Я думаю, проблема, от которой он страдал, заключалась в том, что страдает роль. Это была пассивная роль, и это была центральная роль… часто центральный персонаж повествования может быть самым пассивным элементом во всём уравнении.

Джордан также сравнивает Питта с его персонажем — аристократом Луи, которого бессмертный вампир превращает в подобного себе.

Мы постоянно снимали ночью, мы не видели дневного света месяцами, и я думаю, что это повлияло на него. Но это также было частью персонажа. Я имею в виду, что Луи — это тот, кого наказывают в течение 300 лет. И то, как роль повлияла на Брэда, было похоже на путешествие, которое пришлось пройти самому Луи.

Фильм «Интервью с вампиром» с Томом Крузом и Брэдом Питтом был дважды номинирован на «Оскар» и получил ряд других престижных наград.