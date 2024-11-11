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Китайская Azure Ray приостановила свою деятельность в Dota 2

Китайская Azure Ray приостановила свою деятельность в Dota 2
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Китайская команда Azure Ray временно покинула профессиональную сцену Dota 2. Анонс состоялся в социальных сетях коллектива.

Как сообщили представители команды из Китая, заморозка ростера связана с нехваткой кадров и неудовлетворительными результатами действующего состава.

Последний состав Azure Ray по «Доте»:

  • Лу lou Чжен;
  • Гу Han Цзяхань;
  • Ли niu Конгбо;
  • Лин planet Хао;
  • Ю 皮球 Яджун;
  • Се Super Цзюньхао (тренер).

По слухам, все игроки бывшего состава Azure Ray присоединятся к другим командам в регионе. Так, например, игроки первой и третьей позици1 AR стали частью Xtreme Gaming. Вернутся ли «азуры» на сцену в будущем, неизвестно.

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