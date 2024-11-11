Дуэйн Джонсон подтвердил, что писает в бутылку на съёмках

Известный рестлер и актёр Дуэйн Джонсон во время интервью вспомнил весенний скандал на съёмочной площадке фильма «Миссия: Красный» — инсайдеры рассказывали, что из-за непрофессионализма Скалы бюджет вырос на $ 50 млн.

Так, Дуэйн подтвердил, что он действительно использует бутылку вместо туалета, но это происходило не так часто:

Да, такое тоже случается. Но не так часто, кстати. Это безумие. Смешно.

Скала также назвал свой спор с Райаном Рейнольдсом «чушью», а режиссёр ленты Джейк Кэздан сказал, что актёр не пропустил ни одного рабочего дня и опаздывал не чаще остальных.

Ранее источники писали, что способ Джонсона справлять нужду вызывал негативную атмосферу на съёмочной площадке.