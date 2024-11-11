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«Он же его не ударил, насколько я помню»: Лост — о конфликте про-игроков в «Доте»

Аналитик и бывший профессиональный игрок в Dota 2 Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов в интервью «Чемпионату» прокомментировал конфликт про-игроков Аммара ATF Ассафа и Акбара SoNNeikO Бутаева.

По мнению кастера, люди в киберспорте по-разному ведут себя в интернете и в реальной жизни:

Вообще это забавно. Вы же в играх общаетесь в голосовом чате в Dota 2, и почему-то считается, что в данной ситуации это что-то «другое». Возьмите телефон и позвоните, передайте информацию через Telegram, Discord, другие способы связи. И неважно, как именно информация передаётся. Важно только то, что в результате в онлайне люди ведут себя одним образом, а в реале — есть подозрение, что они, мягко говоря, «на очке». Особенно когда подходит Акбар — такой парень, который может физически воздействовать.

Мне ещё очень не понравилось то, что пошли какие-то разговоры о дисквалификации SoNNeikO — это уже перебор. Он же его не ударил, насколько я помню. Он ничего не сделал, и убирать его с турнира за какое-то потенциальное намерение (как они считают, хотя он просто подошёл пообщаться) — это как-то неоправданно.

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Куприянов сравнил произошедшую ситуацию со скандально известным судом Эмбер Хёрд и Джонни Деппа:

В данном случае, на мой взгляд, всё, что нужно, — это доказательство с их стороны, что было физическое насилие. Если доказательства нет, то все предъявы и претензии со стороны Team Falcons необоснованны. Вообще, в наше время в целом слишком много людей верят другим на слово: медийным или уважаемым людям, которые перестают ими быть после некоторых инцидентов. Я бы хотел привести очень простой пример: Эмбер Хёрд и Джонни Депп. Вот просто человек что-то сказал — и этому человеку поверили. Все помнят эту историю, как Деппа сразу сняли с «Пиратов Карибского моря» и так далее, а потом старались его вернуть.

Российский эксперт призывает сообщество к тому, чтобы люди доверяли исключительно фактам:

Мы помним этот легендарный суд, за которым следил вообще весь мир, как там Эмбер Хёрд сначала рассказывала одно, потом перепрыгивала на другое, третье и так далее. Я по-прежнему считаю, что в нашем мире лучше многим людям, которые не проверены, на слово не верить вообще.

Просто призываю людей в первую очередь ориентироваться на факты, пруфы, доказательства — а вот это слово пацана, при всём уважении, просто слово пацана.