Альбуса Дамблдора в сериале «Гарри Поттер» может сыграть оскароносный Марк Райлэнс

Как сообщает издание Variety, компания Warner Bros. начала полноценный кастинг будущего сериала «Гарри Поттер». Поиск главного трио в лице Гарри, Рона и Гермионы всё ещё идёт, однако авторы уже практически нашли исполнителя Альбуса Дамблдора, директора «Хогвартса» и одного из самых талантливых волшебников вселенной Джоан Роулинг.

Главным кандидатом на роль сейчас числится Марк Райлэнс — авторитетный британский актёр и обладатель «Оскара» за лучшую роль второго плана в фильме «Шпионский мост». В Variety отмечают, что авторы грядущего сериала хотят пригласить в шоу как можно больше известных британских артистов. И Райлэнс, который многие годы сотрудничает со Стивеном Спилбергом и входит в топ самых влиятельных людей страны, подходит под этот критерий.

Сериал «Гарри Поттер» стартует в 2026 году вместе с выходом первого сезона. Шоураннером проекта будет сценаристка «Наследников» Франческа Гардинер, а консультантом выступит создательница вселенной Джоан Роулинг.