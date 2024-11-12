На шоу-турнире стримеров по «Доте» разыграют более 4 млн рублей

Турнирный оператор Gabe Media поделился подробностями шоу-чемпионата BetBoom Streamers Battle 8 по Dota 2.

Ивент будет состоять из двух этапов: групповой стадии и плей-офф. Сначала участники будут разделены на группы по шесть команды, где каждый сыграет с каждым в best-of-1 формате. Первое и второе место групп пройдут в верхнюю сетку основного этапа, третье и четвёртое — в нижнюю, а худшие составы покинут турнир.

В плей-офф все матчи, кроме гранд-финала, пройдут в формате «до двух побед». Решающая встреча представит из себя best-of-5 противостояние. Мод соревнования — Captain's Draft.

Групповая стадия «Битвы стримеров» пройдёт в период с 16 по 19 ноября, а плей-офф — с 20 по 23 ноября. Все этапы состоятся в онлайн-формате.

Что касается призовых, общий фонд составляет 4 млн рублей. Помимо этого, лучший игрок турнира дополнительно заработает 200 тыс. рублей. Также предусмотрена награда в размере 150 тыс. рублей для участника, который сделает больше всего «RAMPAGE» в рамках чемпионата.

На BB Streamers Battle 8 сыграют 12 команд, среди которых есть Team Cooman с футболистом Александром Головиным в составе и Team Goodwin с гроссмейстером Яном Непомнящим.