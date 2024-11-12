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«В других регионах беда, но за нас я спокоен»: LighTofHeaveN — о «смерти» Dota 2

Аналитик и бывший про-игрок Дмитрий LighTofHeaveN Куприянов в интервью «Чемпионату» предположил, сколько ещё проживёт Dota 2.

Лост верит, что даже без поддержки разработчиков «Дота» может прожить долго:

Долго [проживёт «Дота»], я думаю. Габен же всё красиво делает. Его основная идея: вот я вам дал песочницу — вот что-то делайте в ней. И я уверен, что «Дота» ещё долгое время будет востребована, просто потому, что альтернатив ей особо нет. Понятное дело, что притока игроков уже не будет, но поверьте, она будет востребована — особенно в нашем регионе. В других регионах беда, но за нас я спокоен. мы ещё, я уверен, лет пять точно и турниры посмотрим, и в целом будем кайфовать со всего, что происходит в Dota 2.

Мысли Куприянова о будущем нового проекта от Valve под названием Deadlock, а также рассуждения на тему конфликтов «дотеров» — в нашем материале.