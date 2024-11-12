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Расписание американского RMR-отбора к чемпионату мира Shanghai Major 2024 по CS2

Сегодня, 12 ноября, начинается отборочный турнир RMR среди американских команд к международному чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Семь лучших команд соревнования выйдут на главный чемпионат в Шанхе, а остальные коллективы отправятся домой. Ивент пройдёт по швейцарской системе.

Расписание игр на вторник, 12 ноября:

7:00. Первый раунд, FURIA Esports (Бразилия) — Legacy (Бразилия);

7:00. Первый раунд, Team Liquid (Северная Америка) — Wildcard (Северная Америка);

8:00. Первый раунд, Complexity Gaming (США) — BESTIA (Аргентина);

8:00. Первый раунд, paiN Gaming (Бразилия) — Nouns Esports (США);

9:00. Первый раунд, 9z Team (Южная Америка) — RED Canids (Бразилия);

9:00. Первый раунд, M80 (США) — BOSS (США);

10:00. Первый раунд, MIBR (Бразилия) — KRÜ Esports (Аргентина);

10:00. Первый раунд, Imperial Esports (Бразилия) — Case Esports (Бразилия).

11:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

11:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);

12:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

12:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);

13:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

13:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);

14:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);

14:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1).

Расписание игр на среду, 13 ноября:

7:00. Третий раунд, матч команд со счётом 1-1;

7:00. Третий раунд, матч команд со счётом 1-1;

8:00. Третий раунд, матч команд со счётом 1-1;

8:00. Третий раунд, матч команд со счётом 1-1;

9:00. Третий раунд, матч команд со счётом 2-0 (за выход на «мейджор»);

9:00. Третий раунд, матч команд со счётом 0-2 (на вылет с турнира);

12:00. Третий раунд, матч команд со счётом 2-0 (за выход на «мейджор»);

12:00. Третий раунд, матч команд со счётом 0-2 (на вылет с турнира).

Расписание игр на четверг, 14 ноября:

7:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 2-1 (за выход на «мейджор»);

7:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 1-2 (на вылет с турнира);

10:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 2-1 (за выход на «мейджор»);

10:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 1-2 (на вылет с турнира);

13:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 2-1 (за выход на «мейджор»);

13:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 1-2 (на вылет с турнира).

Расписание игр на пятницу, 15 ноября:

5:00. Пятый раунд, матч команд со счётом 2-2 (на вылет с турнира);

8:00. Пятый раунд, матч команд со счётом 2-2 (на вылет с турнира);

11:00. Пятый раунд, матч команд со счётом 2-2 (на вылет с турнира);

14:00. Десайдер за последний слот на «мейджоре».

Турнир Perfect World Shanghai Major 2024: American RMR пройдёт в LAN-формате в период с 12 по 15 ноября в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 16 команд разыграют семь слотов на чемпионате Perfect World Shanghai Major 2024.