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Расписание американского RMR-отбора к чемпионату мира Shanghai Major 2024 по CS2

Расписание американского RMR-отбора к чемпионату мира Shanghai Major 2024 по CS2
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Сегодня, 12 ноября, начинается отборочный турнир RMR среди американских команд к международному чемпионату Perfect World Shanghai Major 2024 по Counter-Strike 2.

Семь лучших команд соревнования выйдут на главный чемпионат в Шанхе, а остальные коллективы отправятся домой. Ивент пройдёт по швейцарской системе.

Расписание игр на вторник, 12 ноября:

  • 7:00. Первый раунд, FURIA Esports (Бразилия) — Legacy (Бразилия);
  • 7:00. Первый раунд, Team Liquid (Северная Америка) — Wildcard (Северная Америка);
  • 8:00. Первый раунд, Complexity Gaming (США) — BESTIA (Аргентина);
  • 8:00. Первый раунд, paiN Gaming (Бразилия) — Nouns Esports (США);
  • 9:00. Первый раунд, 9z Team (Южная Америка) — RED Canids (Бразилия);
  • 9:00. Первый раунд, M80 (США) — BOSS (США);
  • 10:00. Первый раунд, MIBR (Бразилия) — KRÜ Esports (Аргентина);
  • 10:00. Первый раунд, Imperial Esports (Бразилия) — Case Esports (Бразилия).
  • 11:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 11:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
  • 12:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 12:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
  • 13:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 13:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1);
  • 14:00. Второй раунд, матч между победителями (1-0);
  • 14:00. Второй раунд, матч между проигравшими (0-1).

Расписание игр на среду, 13 ноября:

  • 7:00. Третий раунд, матч команд со счётом 1-1;
  • 7:00. Третий раунд, матч команд со счётом 1-1;
  • 8:00. Третий раунд, матч команд со счётом 1-1;
  • 8:00. Третий раунд, матч команд со счётом 1-1;
  • 9:00. Третий раунд, матч команд со счётом 2-0 (за выход на «мейджор»);
  • 9:00. Третий раунд, матч команд со счётом 0-2 (на вылет с турнира);
  • 12:00. Третий раунд, матч команд со счётом 2-0 (за выход на «мейджор»);
  • 12:00. Третий раунд, матч команд со счётом 0-2 (на вылет с турнира).

Расписание игр на четверг, 14 ноября:

  • 7:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 2-1 (за выход на «мейджор»);
  • 7:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 1-2 (на вылет с турнира);
  • 10:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 2-1 (за выход на «мейджор»);
  • 10:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 1-2 (на вылет с турнира);
  • 13:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 2-1 (за выход на «мейджор»);
  • 13:00. Четвёртый раунд, матч команд со счётом 1-2 (на вылет с турнира).

Расписание игр на пятницу, 15 ноября:

  • 5:00. Пятый раунд, матч команд со счётом 2-2 (на вылет с турнира);
  • 8:00. Пятый раунд, матч команд со счётом 2-2 (на вылет с турнира);
  • 11:00. Пятый раунд, матч команд со счётом 2-2 (на вылет с турнира);
  • 14:00. Десайдер за последний слот на «мейджоре».

Турнир Perfect World Shanghai Major 2024: American RMR пройдёт в LAN-формате в период с 12 по 15 ноября в Шанхае, Китай. В рамках соревнования 16 команд разыграют семь слотов на чемпионате Perfect World Shanghai Major 2024.

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