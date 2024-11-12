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Обсуждение второго сезона сериала «Пингвин» уже ведётся

Обсуждение второго сезона сериала «Пингвин» уже ведётся
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По словам Мэтта Ривза, режиссёра «Бэтмена» и продюсера «Пингвина», шоу может получить и второй сезон после первого. По поводу этого уже говорят. Само собой, никаких решений ещё не принимали, но проект может получить продолжение в виде нового сезона.

«Пингвин» — спин-офф «Бэтмена» Мэтта Ривза. Шоу рассказывает о становлении преступной империи Освальда Кобблпота в Готэме, пока Тёмный рыцарь находится в неведении относительно происходящего. События шоу напрямую связаны с «Бэтменом 2» и другими проектами франшизы.

Премьера сиквела ленты про Тёмного рыцаря, в котором тоже появится Пингвин, состоится 2 октября 2026 года. В недавнем интервью Фаррелл рассказал, что подписал контракт на участие в трёх картинах о Бэтмене, поэтому ждёт Пингвина и в триквеле.

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