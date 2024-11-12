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Фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» вышел в онлайне

Фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» вышел в онлайне
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Фильм «Мегалополис» от режиссёра «Крёстного отца» Френсиса Форда Копполы вышел в цифровых кинотеатрах. С сегодняшнего дня посмотреть картину в онлайне могут все желающие.

Картина переносит зрителей в будущее, где гениальный архитектор хочет перестроить Нью-Йорк и «превратить его в столицу мира», но сталкивается с сопротивлением алчного мэра.

В актёрский состав вошли Адам Драйвер, Шайа Лабаф, Лоуренс Фишбёрн, Обри Плаза, Форест Уитакер, Дастин Хоффман, Джон Войт, Джанкарло Эспозито и другие.

Напомним, до кинотеатров России «Мегалополис» доберётся 9 января — прокатчиком ленты выступит Exponenta Film.

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