«Бросить вызов самому себе»: Дуэйн Джонсон — о том, почему снялся в «Крушащей машине»

Фанаты Дуэйна Джонсона смогут увидеть актёра в фильме «Крушащая машина», который посвящён реальному бойцу ММА Марку Керре. В недавнем интервью Дуэйн рассказал, по какой причине он решил сняться в картине.

По словам Джонсона, он решил бросить вызов самому себе, чтобы достичь ещё больших высот.

Хотел бросить вызов самому себе так, как мне ещё никто его не бросал. Есть желание больше сниматься там, где материал глубже исследуется — это позволяет мне погрузиться в нечто более глубокое и насыщенное.

Керре посвятил жизнь карьере и смог успешно её построить. Несмотря на успех в спорте, Керре сталкивался с многочисленными проблемами в семейной жизни и боролся с зависимостями. На этом в ленте «Крушащая машина» сделают особый акцент.

Вместе с Джонсоном в ленте сыграет Эмили Блант. Ей досталась роль жены Марка, Дон Стейплз. Режиссёром ленты выступит Бенни Сафди, это его дебютный полнометражный фильм.