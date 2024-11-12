Себастиан Стэн назвал персонажа, возвращение которого он бы хотел увидеть в фильмах Marvel

В недавнем интервью Себастиана Стэна, известного по роли Баки Барнса в киновселенной Marvel, спросили, какого героя он бы вновь хотел увидеть на больших экранах. Выбор актёра оказался очевидным.

По словам Стэна, он бы вновь хотел увидеть Стива Роджерса вместе со своим персонажем. Речь, вероятно, идёт о желании Себастиана вернуть Криса Эванса к роли Капитана Америка.

Актёры долгое врем работали вместе: впервые их дуэт можно было увидеть в «Первом мстителе», а затем Баки периодически появлялся в различных проектах киновселенной Marvel. Персонажа в том числе можно будет увидеть в «Громовержцах» и двух следующих «Мстителях». О возвращении Эванса ходили слухи, но пока их никто не подтвердил.