В WhatsApp на Android появилась критическая ошибка

По данным Android Police, в бета-версии WhatsApp 2.24.24.5 на Android обнаружена проблема, приводящая к тому, что экран смартфона становится зелёным и не реагирует на прикосновения. Эксперты говорят, что неисправность в работе приложения стала появляться после последнего обновления.

Чтобы решить проблему, нужно удалить текущую бета-версию и установить обычный WhatsApp на версии 2.24.24.4. Там этой ошибки нет и всё работает исправно.

В издании Android Police отметили, что бета-версия WhatsApp не застрахована от ошибок. Она не только знакомит пользователей с новыми функциями, но и помогает разработчикам выявлять любые недостатки или баги в приложении.